En el 92 % de los casos de abuso sexual a menores en Euskadi las víctimas son niñas y la mayoría menores de 15 años

La ONG Save the Children ha publicado un informe que analiza —en Euskadi— 88 sentencias judiciales de abusos sexuales contra la infancia desde 2019 a 2024.
Euskaraz irakurri: Euskadin adingabeei egindako sexu abusuen biktima ia denak (% 92) neskak dira, eta 15 urtetik beherakoak gehienak
Onintza Aiestaran | EITB

En el 92,6 % de las sentencias analizadas en materia de abuso sexual contra menores en Euskadi, las víctimas son niñas y la mayoría menores de 15 años, según un informe de Save The Children publicado este jueves.

En concreto, Save The Children ha analizado un total de 88 sentencias judiciales emitidas entre 2019 y 2024 en Euskadi.

Los datos muestran que un 61 % de los casos se resuelven después de los primeros dos años, y únicamente un 19,5 % de los procedimientos duraron menos de dos años.

Por otra parte, en todas las sentencias analizadas por abuso sexual a menores el acusado era un hombre.

En el Estado español la media de edad a la que comienzas los abusos sexuales se sitúa en torno a los 12 años — el 82,9 % de las víctimas son niñas y adolescentes—. Además, en el 87,8 % de las sentencias estudiadas corresponden a casos en los que hay una sola víctima.

Save The Children ha revisado en el Estado un total de 345 sentencias judiciales de casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia, las cuales se traducen en 421 casos (víctimas).

Más de un tercio de los procesos todavía se prolonga más allá de los 3 años, y todavía hay casos que llegan a durar más de 5 años.

Además, el informe de Save The Children indica que la grabación del testimonio todavía no es una práctica consolidada, y que en algo más de un tercio de los casos analizados se grabo la prueba. Sin embargo, en más de la mitad de estos casos la grabación no impidió que el niño o niña tuviera que declarar de nuevo en el juicio.

En cuanto al perfil del agresor sexual, el 98 % de las personas acusadas son hombres, y en 8 de cada 10 casos es conocida, principalmente del entorno familiar. el porcentaje de personas desconocidas entre los agresores no llega al 20 %. 

