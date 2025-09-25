SAVE THE CHILDREN
Euskadin adingabeei egindako sexu abusuen biktima ia denak (% 92) neskak dira, eta 15 urtetik beherakoak gehienak

Save The Children gobernuz kanpoko erakundeak haurren kontrako sexu abusuen inguruko 88 epai aztertu ditu, 2019tik 2024ra bitartekoak. 

víctimas-menores-abusos-sexuales-pixabay
Pertsona bat lurrean eserita. Egile-eskubiderik gabeko irudia
author image

Onintza Aiestaran | EITB

Azken eguneratzea

Euskadin sexu abusuen biktima diren adingabe ia denak (% 92) neskak dira, eta gehienak 15 urtetik beherakoak, Save The Children gobernuz kanpoko erakundeak ostegun honetan argitaratutako txosten baten arabera.

Zehazki, haurren kontrako sexu abusuen inguruko 88 epai aztertu ditu, 2019tik 2024ra bitartekoak.

Datuek erakusten dutenez, 10 kasutatik 6tan epaia iritsi arte bi urte baino gehiago pasatzen dira, eta solik % kasuen % 19,5ean lehen bi urtetan.

Halaber, aztertutako epai guztietan akusatua gizona zen.

Espainiako Estatuari dagokionez, adingabeen aurkako sexu abusuak 12 urterekin hasten dira, batez beste, eta 10etik 8tan neska edo nerabea da. Gainera, kasuen % 87,8tan biktima bakarra da.

Estatuan adingabeen aurkako sexu abusuei buruzko 345 epai aztertu dituzte —421 biktima—.

Hiru kasutatik bat hiru urte baino gehiago luzatzen da eta badira epaia izan arte bost urte igarotzen direnak ere.

Gobernuz kanpoko erakundearen arabera, gaur egun indarrean dagoen sistemarekin biktima gehienek behin eta berriro kontatu behar izaten dute gertatutakoa. Aztertutako hiru kasutatik batean biktimaren testigantza grabatu bazen ere, oraindik ez da ohikoa. Gainera, grabatu zen kasuen erdian baino gehiagoan biktimak berriro deklaratu behar izan zuen epaiketak. 

Sexu erasotzailearen profilari dagokionez, akusatuen % 98 gizonak dira, eta 10 kasutatik 8tan ezaguna da, gehienetan inguruko pertsona bat. Erasotzailea ezezaguna da kasuen % 20 baino gutxiagotan. 

Delituak Euskal Autonomia Erkidegoa Espainia Umeak Gizartea

