Osakidetza crea un biobanco pionero con muestras de sangre y placenta de mujeres embarazadas para investigar enfermedades metabólicas y neurológicas

Las mujeres embarazadas que den a luz en el Hospital de Cruces podrán donar una muestra de sangre y un pequeño fragmento de su placenta que se almacenarán en el Biobanco Vasco. Las muestras se destinarán a la investigación de biomarcadores que ayuden al diagnóstico precoz y un mejor tratamiento de enfermedades como la diabetes, hipertensión o trastornos del neurodesarrollo.
Euskaraz irakurri: Emakume haurdunen odol eta plazenta laginez osatutako biobanku bat sortuko du Osakidetzak, gaitz metabolikoak eta neurologikoak ikertzeko
El Hospital Universitario Cruces y el Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco han puesto en marcha un registro pionero en Europa que recogerá muestras de sangre y placenta de mujeres embarazadas para prevenir y tratar enfermedades metabólicas y neurológicas.

Según ha dado a conocer mediante una nota el Departamento de Salud, este proyecto pionero consistirá en la participación voluntaria de mujeres embarazadas, quienes donarán una muestra de sangre y un pequeño fragmento de placenta tras dar a luz en la Unidad de Partos del Hospital de Cruces. La mujer participante firmará una autorización, de forma que Osakidetza pueda acceder de forma codificada a la historia clínica de la madre y el recién nacido para fines de investigación.

Tras la donación, las muestras se guardarán en el Biobanco Vasco, y se emplearán en investigación para identificar biomarcadores que ayuden al diagnóstico precoz y un mejor tratamiento de enfermedades como la diabetes, hipertensión o trastornos del neurodesarrollo.

Financiación pública

Nora Fernández Jiménez, investigadora del Laboratorio de Investigación en Inmunogenética - IRLAB de Biobizkaia, y Jorge Burgos San Cristóbal, jefe de la Sección de Obstetricia del Hospital Universitario Cruces e investigador del grupo Medicina Perinatal de Biobizkaia encabezan este proyecto pionero, financiado por el Gobierno Vasco, EHU y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades del Gobierno español.

"La participación de cada mujer embarazada es clave para avanzar en la medicina del futuro. Gracias a su generosidad, podremos mejorar la salud de muchas madres y bebés en Euskadi y en todo el mundo", han subrayado.

Tres investigaciones en curso

Vinculadas a este registro, el personal investigador de Osakidetza trabaja ya actualmente en tres proyectos: uno que tiene como objetivo identificar los factores de riesgo metabólico y neurológico a partir del estudio de la placenta; otro estudio sobre neurodesarrollo infantil; y un tercero sobre los efectos genéticos maternos en la placenta de genes.

 

 

