Grandes inundaciones en diferentes territorios, incendios forestales y el calor récord en Europa confirman que el cambio climático avanza más rápido que las acciones políticas. Durante los últimos años la UE ha estado en primera línea del combate mundial contra el cambio climático, pero la agenda verde europea podría estar atravesando un mal momento por la división de opiniones de los Veintisiete.

Desde 2020 Europa tiene en vigor la Ley Europea del Clima que marca unos objetivos para el año 2030: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 % comparado con 1990. Asimismo, la ley indica que se tiene que alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.

El pasado julio, la Comisión Europea propuso una enmienda con el fin de incorporar un objetivo intermedio para reducir las emisiones un 90 % el año 2040. Pero los grandes países de la UE se han opuesto a ese último objetivo.