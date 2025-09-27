Derecho
Las personas sordas reivindican su derecho al acceso de comunicación e información

Las personas sordas reivindican su derecho a la accesibilidad de la comunicación y la información
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pertsona gorrek komunikazioaren eta informazioaren irisgarritasunerako eskubidea aldarrikatu dute
EITB

Cerca de 10 000 personas utilizan cada día la lengua de signos en Euskadi. Cada día luchan para eliminar las numerosas barreras a las que se enfrentan.

