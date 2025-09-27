ESKUBIDEAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona gorrek komunikazioaren eta informazioaren irisgarritasunerako eskubidea aldarrikatu dute

Las personas sordas reivindican su derecho a la accesibilidad de la comunicación y la información
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

10.000 pertsonak erabiltzen dute egunero zeinu-hizkuntza Euskadin, eta aurre egin beharreko oztopo ugari dituzte.

Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Ana del Val
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera,  udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.

Gehiago kargatu