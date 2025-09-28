Hoy es noticia
TRÁFICO
Herido el conductor de un turismo al chocar contra el tranvía en Vitoria

El accidente ha ocurrido en la rotonda de América Latina, y el servicio está interrumpido entre las paradas Intermodal y Honduras, ya que el tranvía se ha salido de las vías.

Euskaraz irakurri: Auto baten gidaria zauritu da Gasteizen, tranbiaren aurka talka eginda
author image

EITB

Última actualización

El conductor de un turismo ha resultado herido tras chocar contra un tranvía en la rotonda de América Latina de Vitoria-Gasteiz, pasadas las 7:00 horas de este domingo.

La víctima ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu con pronóstico reservado, según han informado fuentes de la Policía Local de la capital alavesa.

Los hechos han tenido lugar a las 7:02 horas cuando el automóvil que conducía la víctima ha arremetido contra un tranvía a la altura de la rontonda de América Latina, tras lo cual ha tenido que ser trasladado a Txagorritxu.

Como consecuencia del fuerte impacto, han detallado las mismas fuentes, el tranvía se ha salido de las vías y es necesaria la intervención de una grúa especializada para recolocarlo.

Por el momento, el servicio entre las paradas Intermodal y Honduras está interrumpido. 

Vitoria-Gasteiz Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tranvía de Vitoria Sociedad

