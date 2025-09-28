TRAFIKOA
Auto baten gidaria zauritu da Gasteizen, tranbiaren aurka talka eginda

Istripua Latinoamerikako plazan gertatu da, eta zerbitzua eten behar izan dute Intermodal eta Honduras geltokien artean, tranbia bere bidetik atera baita.

EITB

Azken eguneratzea

Auto baten gidaria zauritu da Gasteizen, Latinoamerikako plazan, tranbia baten aurka talka eginda, igandeko 07:00ak aldera.

Biktima Txagorritxuko Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatuarekin, Gasteizko Udaltzaingoaren iturriek jakitera eman dutenez.

Istripua 07:02an izan da, biktima gidatzen ari zen autoak tranbia bat jo duenean Latinoamerikako plazan.

Aipatu iturrien esanetan, kolpe handiaren ondorioz, tranbia bere bidetik atera da, eta garabi berezi bat behar izan dute berriro bere bidean sartzeko.

Istripuaren eraginez, Intermodal eta Honduras geltokien arteko zerbitzua eten behar izan dute.

