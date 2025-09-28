Un hombre detenido por matar con arma blanca a su mujer en Sevilla
Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional española.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibieron el aviso sobre las 03:10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.
Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.
Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.
En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.
Más noticias sobre sociedad
Renfe recuperará este lunes la circulación ferroviaria entre Barakaldo y Santurtzi, pero al 50 %
Será un "horario temporal reducido hasta nuevo aviso", "porque todavía hay límites de capacidad en la red" tras la avería.
Fallece un motorista en un accidente ocurrido en Berroeta
El siniestro ha ocurrido en la carretera NA-2540 esta pasada medianoche, cuando la moto ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol.
Herido el conductor de un turismo al chocar contra el tranvía en Vitoria
El accidente ha ocurrido en la rotonda de América Latina, y el servicio ha sido interrumpido entre las paradas Intermodal y Honduras, ya que el tranvía se ha salido de las vías. El servicio ya ha sido restablecido con total normalidad.
Las personas sordas reivindican su derecho al acceso a la comunicación y la información
Cerca de 10 000 personas utilizan cada día la lengua de signos en Euskadi, pero se enfrentan a numerosas barreras diariamente. Por ello, reivindican su derecho al acceso a la comunicación y la información.
La Diputación alavesa se ha reunido con las familias de los udalekus de Bernedo
El objetivo de la reunión era recabar testimonios para constatar los hechos ocurridos y definir el camino a seguir en adelante.
El Parque Natural de Izki obtiene el certificado como 'destino Starlight' por sus buenas cualidades para la contemplación
La candidatura ha puesto en valor iniciativas con las que se venía trabajando desde hace años, fomentando la oferta de educación ambiental y la acción sobre el medioambiente.
Arrancan las fiestas de San Fermín Txikito en el Casco Viejo de Pamplona
Las concejalas y los concejales txikis han sido los encargados de lanzar el chupinazo desde la azotea de la iglesia de los Corazonistas del Casco Viejo de la capital navarra. Desde hoy y hasta el domingo los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda repleta de actividades.
La vendimia más corta de la historia está llegando a su fin
La cosecha no ha sido abundante, condicionada por el tiempo y la aparición de mildiu, pero se dice que la uva recogida en esta breve cosecha que está a punto de finalizar es de muy buena calidad.
El Gobierno Vasco pondrá a prueba la eficacia del sistema Es-Alert el 2 de octubre
La prueba se realizará en Balmaseda y alrededores, donde en los dispositivos ubicados en este municipio se escuchará un sonido de alarma y se difundirá un mensaje de texto que indicará que se trata de una probat y no de una situación real de riesgo.