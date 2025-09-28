Hoy es noticia
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Un hombre detenido por matar con arma blanca a su mujer en Sevilla

El detenido es un varón de 21 años, que está acusado de matar a su mujer con un arma blanca esta madrugada.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Sevillan emaztea arma zuriz hiltzeagatik
Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional española.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibieron el aviso sobre las 03:10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.

Víctimas de violencia machista Violencia machista Andalucia España Sociedad

