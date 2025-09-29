Un accidente de tráfico registrado en la A-8, a la altura de Barakaldo, ha causado serias complicaciones en la circulación esta mañana. Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 123, en sentido Donostia, y ha implicado a dos vehículos.

En dicho accidente no se han producido heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia del choque, se han formado retenciones que han alcanzado los cinco kilómetros.