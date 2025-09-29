TRÁFICO
Un accidente en la A-8 a la altura de Barakaldo provoca largas retenciones a primera hora de la mañana

Un choque entre dos vehículos en el punto kilométrico 123 de la A-8, sentido Donostia, ha obligado a cortar un carril y ha generado importantes retenciones en la zona.

Tráfico en la A8 a la altura de Max Center. Foto: @TrafikoEJGV
Un accidente de tráfico registrado en la A-8, a la altura de Barakaldo, ha causado serias complicaciones en la circulación esta mañana. Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 123, en sentido Donostia, y ha implicado a dos vehículos.

En dicho accidente no se han producido heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia del choque, se han formado retenciones que han alcanzado los cinco kilómetros.

