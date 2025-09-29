Un accidente en la A-8 a la altura de Barakaldo provoca largas retenciones a primera hora de la mañana
Un choque entre dos vehículos en el punto kilométrico 123 de la A-8, sentido Donostia, ha obligado a cortar un carril y ha generado importantes retenciones en la zona.
Un accidente de tráfico registrado en la A-8, a la altura de Barakaldo, ha causado serias complicaciones en la circulación esta mañana. Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 123, en sentido Donostia, y ha implicado a dos vehículos.
En dicho accidente no se han producido heridos, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.
Como consecuencia del choque, se han formado retenciones que han alcanzado los cinco kilómetros.
