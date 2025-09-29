TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Barakaldo parean izandako istripu batek auto-ilara luzeak utzi ditu goizean goiz

Bi ibilgailuk talka egin dute A-8ko 123. kilometroan, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.

Trafikoa A8an, Max Center parean. Argazkia: @TrafikoEJGV
author image

EITB

Azken eguneratzea

A-8an, Barakaldo parean, izandako trafiko-istripu batek arazo larriak eragin ditu zirkulazioan. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, ezbeharra 123. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bi ibilgailu hartu ditu.

Segurtasun sailak adierazi duenez, ez da zauriturik izan. 

Talkaren ondorioz, gutxienez bost kilometroko auto-ilarak sortu dira.

18:00 - 20:00
Trafiko Istripuak Trafikoa Barakaldo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu