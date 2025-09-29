Barakaldo parean izandako istripu batek auto-ilara luzeak utzi ditu goizean goiz
Bi ibilgailuk talka egin dute A-8ko 123. kilometroan, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
A-8an, Barakaldo parean, izandako trafiko-istripu batek arazo larriak eragin ditu zirkulazioan. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, ezbeharra 123. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bi ibilgailu hartu ditu.
Segurtasun sailak adierazi duenez, ez da zauriturik izan.
Talkaren ondorioz, gutxienez bost kilometroko auto-ilarak sortu dira.
