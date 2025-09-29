Cuando la voz y el cuerpo se encuentran con la identidad

Un viaje íntimo por dos ámbitos clave en la afirmación de género: la cirugía de reducción de la nuez y la logopedia vocal. El cirujano Guillermo García y la logopeda Olga Bermúdez explican cómo estos cambios, estéticos y sonoros, van mucho más allá de lo físico: son pasos hacia el reconocimiento, la seguridad y la identidad propia.