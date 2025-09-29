Genero-trantsizioa
Ahotsak eta gorputzak identitatearekin topo egiten dutenean

18:00 - 20:00
Naiara Ballesteros | EITB

Bidaia intimoa generoa baieztatzeko funtsezkoak diren bi esparrutan zehar: intxaurra txikitzeko kirurgia eta ahotsaren logopedia. Guillermo Garcia zirujauak eta Olga Bermudez logopedak azaltzen dute nola aldaketa horiek, estetikoak eta soinuzkoak, fisikotik askoz harago doazen: norbere ezagutza, segurtasuna eta nortasuna lortzeko urratsak dira.

Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

