Paro institucional en EHU en solidaridad con Palestina y la flotilla

EHU Palestinarekin bilkura
18:00 - 20:00
Campus de Leioa. Foto: EITB.
Bajo el lema "EHU Palestinarekin. Stop genocide" las concentraciones convocadas por el equipo rectoral de EHu se han llevado a cabo de 11:00 a 11:30 horas en los tres campus que tiene la universidad.

UPV-EHU Franja de Gaza Palestina Israel Sociedad

