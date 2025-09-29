Gaza
Lanuzte instituzionala EHUn, Palestinari eta Sumud flotillari elkartasuna adierazteko

EHU Palestinarekin bilkura
18:00 - 20:00
Leioako campusa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

'EHU Palestinarekin. Stop Genocide' lelopean, EHUko errektore-taldeak deitutako elkarretaratzeak 11:00etatik 11:30era egin dira Unibertsitateak dituen hiru campusetan.

EHU Gazako Zerrenda Palestina Israel Gizartea

