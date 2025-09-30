Colonias de Bernedo
Eider Mendoza: "Hay que aclarar lo ocurrido en el caso de las colonias de Bernedo sin señalamientos, pero con responsabilidad"

Eider Mendoza. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha referido a la "preocupación generada" en torno a las colonias de Bernedo y ha remarcado que es "necesario aclarar cuanto antes lo ocurrido tanto en las colonias como después en los tribunales". Además, ha expresado su "apoyo y cercanía a las familias que han podido ver afectado el bienestar de sus hijos".

Diputación Foral de Gipuzkoa Sociedad Gipuzkoa Eider Mendoza

