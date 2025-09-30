Bernedoko udalekuak

Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"

Eider Mendoza
18:00 - 20:00
Eider Mendoza. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bernedoko udalekuen inguruan sortutako "kezka" izan du hizpide, eta nabarmendu du beharrezkoa dela "lehenbailehen argitzea bai udalekuetan gertatutakoa, bai auzitegietan gertatutakoa". Horretaz gain, haurren familiei babes osoa eskaini die. 

