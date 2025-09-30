Los tripulantes del buque'Beti Aingeru' de Pasaia niegan que se amotinaran y amenazaran al patrón
No solo niegan la versión que ofreció ayer el armador, sino que denuncian el trato que reciben en sus puestos de trabajo.
Los miembros de la tripulación del buque Beti Aingeru de Pasaia han negado que se amotinaran y atacaran al patrón. No solo han desmentido su versión, sino que han denunciado el trato que reciben en el barco. Aseguran que después de estar meses a bordo trabajando sin parar y recibiendo amenazas, decidieron plantarse.
Así lo han explicado hoy ante las cámaras de ETB, en Pasaia, 11 miembros de la tripulación, todos de origen senegalés. "No ha habido motín (...) Le hemos aguantado todo a Joaquín (el armador), pero el momento en el que nos tiró la basura encima es cuando dijimos: hasta aquí hemos llegado, ya no podemos más".
Una versión que contradice la que dio ayer el armador del barco, que denunció haber recibido "amenazas y agresiones" por parte de pescadores y presentó tres denuncias en la comisaría de la Guardia Civil de Gijón.
Ocurrió el sábado a mediodía. Sobre las 15.00 horas, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta desde una embarcación que se encontraba faenando a unas 12 millas al norte de Ribadesella (Asturias). El capitán denunció haber recibido amenazas por parte de 12 de los 16 tripulantes del barco.
Al tener conocimiento de lo ocurrido, una patrullera de la Guardia Civil puso rumbo al encuentro del pesquero. Tras establecer contacto visual con el barco al norte de Villaviciosa y contactar con el capitán, la situación se encontraba normalizada, sin ser necesario ningún tipo de intervención en el mar.
La investigación para aclarar los hechos está abierta. El delito de motín a bordo de un buque conlleva penas importantes, incluso la deportación en algunos casos.
Los arrantzales niegan haber amenazado al armador o al patrón, y esta mañana han acudido a la cofradía de pescadores de Pasaia en busca de apoyos. Mañana se reunirán con el sindicato LAB.
