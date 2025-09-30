Pasaiako 'Beti Aingeru' ontziko tripulazioko kideek ukatu egin dute matxinatu zirela eta patroiari eraso ziotela
Beti Aingeru Pasaiako ontziko tripulazioko kideek ukatu egin dute matxinatu zirela eta patroiari eraso ziotela. Atzo, ontziko armadoreak emandako bertsioa goitik behera gezurtatzeaz gain, salatu dute "ia esklabutza baldintzetan" lan egin arazten dietela, eta hori dela eta, "nahikoa da"esatea erabaki zutela.
Pasaian bildu dira goizean tripulazioko 11 kide, guztiak senegaldarrak, euren bertsioa ETBko kameren aurrean azaltzeko. "Joakini (armadorea) dena aguantatu diogu (...) Zaborra gainera bota zigunean esan genuen ezin genuela gehiago (...) Lanari utzi genion baldintza horietan ezin zelako (...) Guardia zibilari deitu zion eta gezurrak asmatu zituen", esan dute, hitzez hitz.
Oso bestelako kontakizuna zabaldu zuen, atzo, armadoreak. Haren arabera, mehatxuak eta erasoak jaso zituen arrantzaleen aldetik, eta Gijongo Guardia Zibilaren komisaldegian hiru salaketa jarri zituen.
Orain, ikerketa abian da. Matxinadak zigor gogorrak dakartza, baita deportazioa ere, kasu batzuetan. Arrantzale senegaldarrak ukatu dute armadorea mehatxatu izana, eta, besteak beste, Pasaiako kofradian izan dira gaur, babes bila. Bihar, LAB sindikatuarekin batzartuko dira.
Gertaera joan den larunbat eguerdian jazo zen. 15:00ak aldera, larrialdi-zerbitzuek alerta-deia jaso zuten, Ribadesellatik (Asturias) iparraldera 12 bat miliatara arrantzan ari zen ontzi baten partetik. Kapitainak salatu zuenez, ontziko 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin zizkioten. Guardia Zibileko iturriek zehaztu dutenez, arrantza-ontziko patroiak orduan Gijongo porturantz jotzea erabaki zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur".
Gertatutakoaren berri izan zutenean, Guardia Zibilaren patruila-ontzi bat arrantza-ontzia laguntzera abiatu zen. Villaviciosatik iparraldera itsasontzia ikusi eta kapitainarekin harremanetan jarri zen ondoren, egoera normalizatuta ikusi zuten, eta ez zuten itsasoan inolako esku-hartzerik egin behar.
