San Sebastián
Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Curiosidades sobre el centenario del Aquarium de San Sebastián.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ezagutzen ez zenituen Donostiako Aquariumaren hamar bitxikeria
author image

Naiara Ballesteros | Onintza Aiestaran

Última actualización

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.

Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

