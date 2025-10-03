Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria

Curiosidades sobre el centenario del Aquarium de San Sebastián.
18:00 - 20:00
author image

Naiara Ballesteros | Onintza Aiestaran

Azken eguneratzea

2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.

Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu