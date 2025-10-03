Edificios centenarios de Euskadi, testigos de la historia
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián conservan varios edificios cuya primera piedra o inauguración data en torno a 1925, y que este año cumplen casi un siglo de historia. Repasamos lo más destacado de esos edificios centenarios con la arquitecta Amaia Rementeria.
Diez curiosidades del Aquarium que no conocías
Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Detenido en Donostia por amenazar con un puñal e intentar atropellar a un empleado de seguridad
Según testigos del incidente, el agresor ha realizado dichos actos ante la prohibición de acceder al interior de un local de ocio nocturno del barrio de Ibaeta.
Osakidetza abre este lunes la vacunación de la gripe a mayores de 60 años y población de riesgo
Osakidetza vacunará a niños de entre 6 meses y menos de 5 años, y a partir de los 2 años suministrará la vacuna intranasal.
25.000 patos vuelven a surcar la ría de Bilbao, en la XIII Estropatada
La XIII Estropatada ha dado comienzo este domingo, 5 de octubre, en Bilbao con el lanzamiento de 25.000 biopatos con chip geolocalizador desde el puente Euskalduna. La carrera surge como evento para la sensibilización a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas. A pesar de ser una carrera, todos los participantes tienen premio.
Nuevos fármacos de la familia del Ozempic revolucionan el tratamiento contra la obesidad
En realidad, surgieron para combatir la diabetes, pero también han demostrado ser eficaces para perder peso. Pero, ¿cómo funcionan y en qué casos deben tomarse? Hemos tratado de resolver dudas con expertos.
Bilbao acoge la carrera solidaria contra el cáncer de mama
Bilbao ha acogido este domingo, 5 de octubre, la carrera solidaria contra el cáncer de mama que ha arrancado a las 11:00 horas desde la plaza del museo Guggenheim.
Miles de personas se dan cita en Elgoibar en apoyo a las ikastolas de Gipuzkoa
Kilometroak ha acogido este domingo multitudinarios conciertos y actividades para todas las edades, bajo el lema “Salto-saltoka”.
Sofocado un incendio en el exterior de una empresa de gestión de residuos en Galdakao
El fuego se ha iniciado a las 07:30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzio de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior. Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas.
El 95 % de los votantes de Usansolo eligen el centro para la nueva estación del metro
1.741 usansolotarras han votado sobre las distintas opciones de conectividad, y las otras opciones han recibido solo un apoyo residual.