Arquitectura singular
Edificios centenarios de Euskadi, testigos de la historia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehun urtetik gorako Euskadiko eraikinak, historiaren lekuko
Naiara Ballesteros

Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián conservan varios edificios cuya primera piedra o inauguración data en torno a 1925, y que este año cumplen casi un siglo de historia. Repasamos lo más destacado de esos edificios centenarios con la arquitecta Amaia Rementeria. 

Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
