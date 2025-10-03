Arkitektura

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehun urtetik gorako Euskadiko eraikinak, historiaren lekuko

18:00 - 20:00
author image

Naiara Ballesteros

Azken eguneratzea

Gasteizek, Bilbok eta Donostiak lehen harria edo inaugurazioa 1925 inguruan duten eta aurten ia mende bateko historia betetzen duten hainbat eraikin kontserbatzen dituzte. Ehun urteko eraikin horien artean aipagarriena errepasatuko dugu Amaia Rementeria arkitektoarekin. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria

2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.

Gehiago kargatu