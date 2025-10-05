Eventos solidarios
25.000 patos vuelven a surcar la ría de Bilbao, en la XIII Estropatada

(Foto de ARCHIVO) Este domingo se celebra en el Arga la I Estropatada para la investigación de enfermedades neurodegenerativas 26/5/2018
18:00 - 20:00

Imagen de la estropatada de 2018. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: 25.000 ahatek Bilboko itsasadarra zeharkatu dute berriro, XIII. Estropatadan
author image

EITB

Última actualización

La XIII Estropatada ha dado comienzo este domingo, 5 de octubre, en Bilbao con el lanzamiento de 25.000 biopatos con chip geolocalizador desde el puente Euskalduna. La carrera surge como evento para la sensibilización a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas. A pesar de ser una carrera, todos los participantes tienen premio.

