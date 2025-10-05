EKIMEN SOLIDARIOA

25.000 ahatek parte hartu dute Bilboko XIII. Estropatadan

(Foto de ARCHIVO) Este domingo se celebra en el Arga la I Estropatada para la investigación de enfermedades neurodegenerativas 26/5/2018
18:00 - 20:00
2018ko hondatuaren irudia. Bideotik ateratako irudia.
Bilboko Euskalduna zubitik 25.000 ahate bota dituzte, igande honetan. Lasterketa zientziaren eta gaixotasun neurodegeneratiboen aurkako ikerketaren aldeko sentsibilizaziorako ekitaldi gisa sortu zen 2012an. 

Bilboko Itsasadarra Gizartea Estropatada Bilbon Bizkaia Bilbo

