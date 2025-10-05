Cáncer
Bilbao acoge la carrera solidaria contra el cáncer de mama

Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa Bilbon
La marcha solidaria ha comenzado a las 11:00 horas desde la plaza del Guggenheim. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa ospatu da Bilbon
Bilbao ha acogido este domingo, 5 de octubre, la carrera solidaria contra el cáncer de mama que ha arrancado a las 11:00 horas desde la plaza del museo Guggenheim.

