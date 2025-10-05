Minbizia
Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa ospatu da Bilbon

18:00 - 20:00
Martxa solidarioa 11:00etan hasi da, Guggenheim museoaren plazatik. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Bilbon, bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa ospatu da igandean, urriaren 5ean. Martxa solidarioa 11:00etan hasi da, Guggenheim museoaren plazatik.

