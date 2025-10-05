Declarado un incendio en el exterior de una empresa de gestión de residuos en Galdakao

Un incendio se ha declarado este domingo en el exterior de una fábrica de gestión de residuos ubicada en Galdakao (Bizkaia), donde se encontraba apilada la chatarra.

El fuego se ha iniciado a las 07:30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzio de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.



Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas.