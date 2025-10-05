Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Declarado un incendio en el exterior de una empresa de gestión de residuos en Galdakao

El fuego se ha iniciado a las 07:30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzio de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior. Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas.

Incendio apilamiento de residuos, Galdakao
Incendio en el exterior de una fábrica de gestión de residuos, en Galdakao. Foto: Bomberos Bizkaia
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da hondakinak kudeatzeko enpresa baten kanpoaldean, Galdakaon
author image

EITB

Última actualización

Un incendio se ha declarado este domingo en el exterior de una fábrica de gestión de residuos ubicada en Galdakao (Bizkaia), donde se encontraba apilada la chatarra.

El fuego se ha iniciado a las 07:30 horas en la empresa radicada en el barrio Gumuzio de Galdakao, en la chatarra depositada en el exterior, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los bomberos han acudido al lugar y han logrado controlar las llamas.

Incendios Sociedad Bizkaia Bomberos Comunidad Autonóma Vasca Galdakao

Más noticias sobre sociedad

Cargar más