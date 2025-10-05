Bizkaia
Sutea piztu da hondakinak kudeatzeko enpresa baten kanpoaldean, Galdakaon

Sua 07:30ean piztu da, Gumuzio auzoan dagoen enpresa batean, kanpoan pilatutako txatarrean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sugarrak kontrolatzea lortu dute.

Incendio apilamiento de residuos, Galdakao
Sutea hondakinak kudeatzeko fabrika baten kanpoaldean, Galdakaon. Argazkia: Bizkaiko suhiltzaileak
EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da igande honetan Galdakaoko (Bizkaia) hondakinak kudeatzeko fabrika baten kanpoaldean, txatarra pilatuta zegoela.

Sua 07:30ean piztu da Gumuzio auzoan dagoen enpresa batean, kanpoan pilatutako txatarrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Suhiltzaileak bertaratu dira, eta sugarrak kontrolatzea lortu dute.

