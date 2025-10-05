Sutea piztu da hondakinak kudeatzeko enpresa baten kanpoaldean, Galdakaon
Sua 07:30ean piztu da, Gumuzio auzoan dagoen enpresa batean, kanpoan pilatutako txatarrean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sugarrak kontrolatzea lortu dute.
Sua 07:30ean piztu da Gumuzio auzoan dagoen enpresa batean, kanpoan pilatutako txatarrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
