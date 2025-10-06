El PP pide una comisión de investigación sobre el campamento de Bernedo en el Parlamento Vasco
El PP considera que las instituciones vascas han tenido una "tolerancia bochornosa" con el campamento de Bernedo (Álava), donde hubo, a su juicio, "exhibicionismo y agresiones sexuales a menores", por lo que considera que se debería abrir una comisión de investigación en el Parlamento Vasco.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés ha dado una rueda de prensa en la que ha denunciado la "indolencia" con la que, a su juicio, las instituciones vascas han tratado este asunto, "ante el que han mirado para otro lado", y ha anunciado una serie de iniciativas para pedir explicaciones a los responsables políticos por las denuncias presentadas por varias familias de menores que estuvieron en los campamentos de Bernedo.
Las denuncias y relatos de algunas familias de los menores que acudieron al campamento señalan, entre otros comportamientos, que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo. Por el momento las denuncias se elevan a doce.
De Andrés ha criticado la labor de las instituciones vascas y de los partidos políticos ante estas denuncias.
Por una parte, ha reprochado a la Diputación de Gipuzkoa, que tuvo conocimiento ya en el 2024 de la situación en el campamento, motivo por el cual decidió no enviar este año al mismo a sus menores tutelados, que no comunicaran nada al resto de instituciones.
También ha criticado la actitud de la Ertzaintza, que recibió la primera denuncia sobre el caso el 22 de enero y tenía informaciones previas desde finales del 2024, pero "no hizo nada y se limitó a enviar un informe al juzgado el 30 de abril, sin avisar a la fiscalía ni el juez de la gravedad del caso".
Por último, también ha criticado la paralización del caso en el juzgado, que no realizó ninguna diligencia hasta finales de septiembre.
Por otra parte, ha criticado la actuación de los partidos políticos porque "ninguno ha pedido comparecencias ni datos ni responsabilidades".
El PP ha pedido las comparecencias de diputados forales de Gipuzkoa y Álava en Juntas Generales sobre este asunto, y además va a interpelar el viernes al lehendakari en el Parlamento.
También considera que el Parlamento vasco debería abrir una comisión de investigación sobre el campamento, pero para crear esta comisión hacen falta 2 grupos o 15 parlamentarios, y el PP en solitario solo tiene siete.
