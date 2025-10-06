Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV
La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi. Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.
Más noticias sobre sociedad
Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU
La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Reabren el edificio del Museo de Bellas Artes de 1970 tras su rehabilitación
El Museo de Bellas Artes ha reabierto el edificio de 1970 tras su rehabilitación. La apertura se ha celebrado con una exposición de 50 pinturas de Baselitz, y otras obras emblemáticas. La rehabilitación ha afectado a casi 6.000 metros cuadrados.
El PP pide una comisión de investigación sobre el campamento de Bernedo en el Parlamento Vasco
De Andrés ha criticado la labor de las instituciones vascas y de los partidos políticos ante las denuncias de varias familias.
Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel llegan este lunes
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que 28 personas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.
Recuperado el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio, tras estar interrumpido dos horas por un fallo técnico
Una unidad que circulaba entre San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.
Herido grave un menor de 17 años en un accidente de tráfico en Tafalla
El conductor, un hombre de 29 años, ha sido trasladado al centro de salud de Peralta, mientras que el copiloto ha sido evacuado con heridas graves en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.
Despiden a la ilustradora de una revista de divulgación tras escribir "España" en la mano de Irulegi
Arqueología e Historia ha decidido retirar el número dedicado a la historia de los vascones después de que la ilustradora haya escrito "ESPAÑA" en lugar de "Sorioneku". La editorial ha pedido disculpas, al igual que la ilustradora, que argumenta que se trataba de una broma interna.
Diez curiosidades del Aquarium que no conocías
Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Edificios centenarios de Euskadi, testigos de la historia
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián conservan varios edificios cuya primera piedra o inauguración data en torno a 1925, y que este año cumplen casi un siglo de historia. Repasamos lo más destacado de esos edificios centenarios con la arquitecta Amaia Rementeria.