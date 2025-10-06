Vacunación
Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV

Gripearen aurkako txertoa
18:00 - 20:00
Vacunación contra la gripe. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 43.000 pertsonak baino gehiagok eskatu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko hitzordua EAEn

Última actualización

La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi.  Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.

