43.000 pertsonak baino gehiagok hartu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko hitzordua EAEn

Gripearen aurkako txertoa
18:00 - 20:00
Gripearen aurkako txertaketa. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Arrisku-taldeentzako eta pertsona zaurgarrientzako txertaketa-kanpaina gaur hasi da ofizialki EAEn. 43.000 pertsona baino gehiagok eskatu dute txertoa jartzeko hitzordua, horietatik 20.381 80 urtetik gorakoak dira eta 2.353 haurrak. Gripearen txertoarekin batera, arrisku-taldeei covidaren aurkako txertoa jasotzeko aukera ere ematen zaie.

Txertoak Gizartea Gripea Osakidetza Covid-19aren aldaera berriak

