Metro Bilbao vuelve a suspender el servicio en varias líneas

Continúan los problemas en Metro Bilbao. Tras las afecciones de esta mañana, los "problemas técnicos" han vuelto a afectar a la línea bilbaína.

Concretamente, el servicio se encuentra suspendido "entre Lutxana y Agando, y entre Cruces y San Ignacio", según explica Metro Bilbao en redes sociales.

Al parecer, la incidencia de esta mañana "se ha reproducido", y ha vuelto a generar "retrasos generalizados en toda la red".

El contratiempo ha provocado la parada de los convoyes que se encontraban en funcionamiento, obligando a desalojar vagones y estaciones.

Tanto la incidencia de la mañana como la de la tarde se han dado en horas punta, obligando a los pasajeros a buscar vías alternativas para ir y volver de sus respectivos trabajos.

Averías por la mañana

Una unidad que circulaba entre San Ignacio y Sarriko se ha averiado a las 08:30 horas, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Ignacio durante casi dos horas.

El servicio ha sido restablecido en torno a las 10:30 horas.