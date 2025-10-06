Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Metro Bilbaok zerbitzua eten du berriro hainbat lineatan

Gaur goizeko matxuren ostean, Metro Bilbaok gorabeherak izan ditu berriro ere arratsaldean. Izan ere, zerbitzua eten behar izan dute hainbat geltokietako lineatan: Lutxana eta Abando artean; eta Gurutzeta eta San Inazio artean.

20231025101013_metro-bilbao-greba-sektore-publikoan_
Bilboko metroa. Artxiboko argazkia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur goizeko izandako arazoen ostean, "arazo teknikoek" berriro eragin diote Metro Bilbaori.

Zehazki, momentu honetan zerbitzua etenda dago "Lutxana eta Abando artean, eta Gurutzeta eta San Inazio artean", Metro Bilbaok berak azaldu duenez.

Azaldu dutenez, gaur goizeko intzidentzia "berriro gertatu da", eta "sare osoan atzerapen orokorrak" eragin ditu.

Ezbeharrak behartu ditu martxan zeuden konboiak gelditzera, eta bagoiak eta geltokiak hustu behar izan dituzte.

Goizeko zein arratsaldeko gorabeherak puntako orduetan gertatu dira, eta bidaiariak alternatiba bila izan dira beren lanetatik joateko eta itzultzeko.

Matxurak goizean

Gaur goizean, 08:30ak aldera, konboi batek matxura bat izan du San Inazio eta Sarrikoko geltokien artean. Ondorioz, trenen zirkulazioa ia bi orduz eten da Indautxu eta San Inazio geltokien artean.

Hala ere, zerbitzua 10:30ak aldera berrezarri da.

Metro Bilbaoren zerbitzua berreskuratu dute Indautxu eta San Ignazio artean, akats tekniko baten ondorioz etenda egon ostean
Garraio publikoa Gizartea Bizkaia Metro Bilbao Bilbo Barakaldo Leioa Deustu

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu