Metro Bilbaok zerbitzua eten du berriro hainbat lineatan
Gaur goizeko matxuren ostean, Metro Bilbaok gorabeherak izan ditu berriro ere arratsaldean. Izan ere, zerbitzua eten behar izan dute hainbat geltokietako lineatan: Lutxana eta Abando artean; eta Gurutzeta eta San Inazio artean.
Gaur goizeko izandako arazoen ostean, "arazo teknikoek" berriro eragin diote Metro Bilbaori.
Zehazki, momentu honetan zerbitzua etenda dago "Lutxana eta Abando artean, eta Gurutzeta eta San Inazio artean", Metro Bilbaok berak azaldu duenez.
Azaldu dutenez, gaur goizeko intzidentzia "berriro gertatu da", eta "sare osoan atzerapen orokorrak" eragin ditu.
Ezbeharrak behartu ditu martxan zeuden konboiak gelditzera, eta bagoiak eta geltokiak hustu behar izan dituzte.
Goizeko zein arratsaldeko gorabeherak puntako orduetan gertatu dira, eta bidaiariak alternatiba bila izan dira beren lanetatik joateko eta itzultzeko.
Matxurak goizean
Gaur goizean, 08:30ak aldera, konboi batek matxura bat izan du San Inazio eta Sarrikoko geltokien artean. Ondorioz, trenen zirkulazioa ia bi orduz eten da Indautxu eta San Inazio geltokien artean.
Hala ere, zerbitzua 10:30ak aldera berrezarri da.
