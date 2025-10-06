El arte
Reabren el edificio del Museo de Bellas Artes de 1970 tras su rehabilitación

Reforma del Museo Bellas Artes de BIlbao, con la plaza Eudardo Chillida que acoge las obras el pintor alemán Georg Baselitz donde este lunes se ha presentado la exposición del pintor alemán con medio centenar de obras, con motivo de la reapertura del museo de Bellas Artes de Bilbao.
Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Arte Ederren Museoaren 1970eko eraikina berriro ireki dute, birgaitu ostean
El Museo de Bellas Artes ha reabierto el edificio de 1970 tras su rehabilitación. La apertura se ha celebrado con una exposición de 50 pinturas de Baselitz, y otras obras emblemáticas. La rehabilitación ha afectado a casi 6.000 metros cuadrados.

Museo de Bellas Artes de Bilbao Sociedad Arte Bizkaia Bilbao

