Artea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arte Ederren Bilboko Museoaren 1970eko eraikina ireki dute, birgaiturik

Reforma del Museo Bellas Artes de BIlbao, con la plaza Eudardo Chillida que acoge las obras el pintor alemán Georg Baselitz donde este lunes se ha presentado la exposición del pintor alemán con medio centenar de obras, con motivo de la reapertura del museo de Bellas Artes de Bilbao.
18:00 - 20:00

Arte Ederren Bilboko Museoa, berriztuta. Argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Arte Ederren Bilboko Museoak berriro ireki ditu 1970eko eraikinaren ateak, birgaiturik dagoela, oraingoan. Irekiera ekitaldia Baselitzen 50 margolanen eta beste lan enblematiko batzuen erakusketa batekin ospatu da.

Bilboko Arte Ederren Museoa Gizartea Artea Bizkaia Bilbo

Albiste gehiago gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria

2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.

Gehiago kargatu