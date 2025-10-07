Juicio
Comienza en Baiona el juicio contra siete personas por ayudar a 36 migrantes a cruzar la frontera al paso de Korrika

Korrika auziperatuen epaiketa hasiera Baiona
Baiona, esta mañana. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 36 migratzaileri muga zeharkatzen lagundu zieten zazpi lagunen aurkako epaiketa hasi da Baionan

Los hechos ocurrieron el 14 marzo de 2024, durante la salida de Korrika, en el que 36 personas migrantes de origen africano lograron cruzar la frontera con Francia, ataviadas con petos de la carrera en favor del euskera. Decenas de personas se han dado cita en los juzgados de Baiona para mostrar su apoyo a los siete encausados.

Baiona Lapurdi Iparralde Korrika 2024 Juicios

