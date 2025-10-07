Epaiketa
36 migratzaileri muga zeharkatzen lagundu zieten zazpi lagunen aurkako epaiketa hasi da Baionan

18:00 - 20:00
Baiona, gaur goizean. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

2024ko martxoaren 14an, Korrikaren irteeran, afrikar jatorriko 36 migratzailek Frantziako Estatura sartzea lortu zuten, euskararen aldeko lasterketako petoak jantzita. Dozenaka lagun bildu dira gaur Baionako epaitegietan zazpi auzipetuei babesa adierazteko.

