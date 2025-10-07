Los sindicatos LAB y Steilas han convocado el próximo 15 de octubre un paro total en el sistema educativo de Hego Euskal Herria para denunciar el "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

Ambas centrales sindicales han recordado en un comunicado que CCOO, UGT, LAB, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e HIRU han organizado para esa jornada paros parciales en los turnos de trabajo. Se trata de una jornada de lucha, movilizaciones y asambleas que busca la participación activa del conjunto de la clase trabajadora.

Tras realizar un llamamiento a los trabajadores a movilizarse en los centros de trabajo y tomar parte en las movilizaciones convocadas, han valorado que la comunidad educativa haya denunciado, "desde el primer momento, el brutal ataque israelí contra el pueblo palestino".

Finalmente, han precisado los sidicatos, "el 15 de octubre será una fecha para expresar solidaridad, denunciar la continua colonización en Cisjordania y exigir a las instituciones, tanto propias como internacionales, que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel".