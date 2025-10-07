LABek eta Steilasek egun osora zabaldu dute Hezkuntzan urriaren 15ean Palestinaren alde egitekoa den greba
Hezkuntza sektorean diharduten langile guztiak daude grebara deituta, haur-eskoletatik hasi eta unibertsitateraino.
LAB eta Steilas sindikatuek Hego Euskal Herriko hezkuntza sisteman egun osoko lanuztea deitu dute urriaren 15erako, Israelek Palestinako herriaren aurka egindako "genozidioa" salatzeko. Bi sindikatuok ohar batean gogora ekarri dute, CCOO, UGT, LAB, ESK, Steilas, CGT, Etxalde eta HIRUk lanuzte partzialak antolatu dituztela.
Langileei lantokietan mobilizatzeko eta mobilizazioan parte hartzeko deia egin ostean, hezkuntza-komunitateak “Israelek Palestinako herriaren aurka egindako eraso bortitza salatu" izana txalotu dute LABek eta Steilasek.
Azkenik, zehaztu dutenez, "urriaren 15a elkartasuna adierazteko, Zisjordanian gauzatzen ari den etengabeko kolonizazioa salatzeko eta bertako zein nazioarteko erakundeei Israelgo Estatuarekiko harreman komertzial oro etetea exijitzeko eguna izango da".
Albiste gehiago
Hasi da Korrikaren egunean etorkinei Lapurdira sartzen laguntzeagatik auziperatutako zazpi lagunen aurkako epaiketa
Ehunka lagunen babesa jaso dute epaiketaren hasieran. Horrez gainera, 'J’accuse' kanpainari esker, 5.000 lagun inguruk delituaren errua bere gain hartu dute.
Madril erdiguneko eraikin baten zati bat behera etorri da eta hainbat lagun daude agertu barik
Erreskate lanetan Madrilgo Udaleko suhiltzaileak, Polizia Nazionalaren eta Udaltzaingoaren txakurrak eta droneak ari dira lanean. Oraingoz, hiru langile artatu dituzte: bat, larr,i eta bi, arin. Ezbeharra 13:00etan gertatu da, eta alboko beste eraikin bat ere hustu behar izan dute.
36 migratzaileri muga zeharkatzen lagundu zieten zazpi lagunen aurkako epaiketa hasi da Baionan
2024ko martxoaren 14an, Korrikaren irteeran, afrikar jatorriko 36 migratzailek Frantziako Estatura sartzea lortu zuten, euskararen aldeko lasterketako petoak jantzita. Dozenaka lagun bildu dira gaur Baionako epaitegietan zazpi auzipetuei babesa adierazteko.
Aldirietako tren-zerbitzuak izango duen izena aukeratu ahal izango dute herritarrek
Irekia webgunearen bitartez bozkatu ahal izango da, eta hiru aukera daude: Besaide, Lottu eta Lurbil.
Zortzi zauritu eta lau desagertu Madrilen, Opera inguruan, obretan ari zen eraikin baten zati bat erori da eta
Hileras kaleko eraikin bat behera etorri da, 13:00ak aldera. Lanean ari ziren zazpi langileetako hiru zauriturik atera dituzte, eta lau desagertuta daude.
Ramiro Gonzalez: "Bernedoko udalekuak, modu horretan, ez ziren egin behar"
"12 salaketa daude balizko delituengatik. Ez dut epaituko deliturik dagoen ala ez, baina salaketa asko dira", onartu du Arabako ahaldun nagusiak. Ramiro Gonzalezek adierazi du ez duela eztabaidetan sartu nahi erakundeek gai horretan dituzten eskumenak direla eta. "Erakunde guztiek koordinazioa hobetzeko behar adina lan egiteko unea da", gaineratu du.
Istripua izan da Sestaoko ACB altzairutegian, eta bi langile zauritu dira
Zauritutako langileak Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, erre egin direlako. Enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.
Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an Bilbon, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta
Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke. Antolatzaileek adierazi dute "euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko" garaia dela. Horregatik, euskarari "pizkunde" berria ematera gonbidatu ditu euskaltzale oro.
Ane, Laia eta June, eta Oihan, Martin eta Markel dira neska-mutil jaioberrien izen ohikoenak
Ane da, 1998tik, neska izena aukeratzeko orduan gurasoen kutunena Euskal Autonomia Erkidegoan, hirurteko datuak kontuan hartuta. Mutil izenen kasuan, Oihan izena laugarren tokitik lehenengora igaro da.