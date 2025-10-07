TRANSPORTE PÚBLICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Metro Bilbao recupera la normalidad tras las averías que paralizaron ayer el servicio

El servicio ha arrancado con normalidad después de una jornada de lunes marcada por dos incidencias técnicas que obligaron a suspender la circulación en varios tramos y generaron importantes retrasos.
Bilboko metro zerbitzua eten dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura baten ondorioz
Incidencias en el Metro, ayer. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaok normaltasuna berreskuratu du, atzo zerbitzua geldiarazi zuten matxuren ondorioz
author image

EITB

Última actualización

Metro Bilbao ha recuperado este martes la normalidad en todas sus líneas, después de una jornada de lunes marcada por problemas técnicos que provocaron la suspensión del servicio en distintos tramos y generaron un importante caos entre las personas usuarias.

Las incidencias se repitieron a lo largo del día. Una primera avería registrada a primera hora de la mañana, en una unidad que circulaba entre San Ignacio y Sarriko, obligó a cortar la circulación entre Indautxu y San Ignacio durante casi dos horas, hasta que el servicio se restableció sobre las 10:30.

Por la tarde, el mismo tipo de fallo volvió a reproducirse, provocando retrasos generalizados en toda la red, paradas imprevistas de los convoyes y el desalojo de varias estaciones. Ambas incidencias se produjeron en horas punta, lo que obligó a muchas personas a buscar medios alternativos para desplazarse por la capital vizcaína.

Desde la compañía han confirmado que el servicio ha arrancado con total normalidad este martes, sin que se hayan registrado nuevas incidencias.

 

Metro Bilbao Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU

La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Gripearen aurkako txertoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV

La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi.  Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.
Cargar más