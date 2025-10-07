Metro Bilbao recupera la normalidad tras las averías que paralizaron ayer el servicio

Metro Bilbao ha recuperado este martes la normalidad en todas sus líneas, después de una jornada de lunes marcada por problemas técnicos que provocaron la suspensión del servicio en distintos tramos y generaron un importante caos entre las personas usuarias.

Las incidencias se repitieron a lo largo del día. Una primera avería registrada a primera hora de la mañana, en una unidad que circulaba entre San Ignacio y Sarriko, obligó a cortar la circulación entre Indautxu y San Ignacio durante casi dos horas, hasta que el servicio se restableció sobre las 10:30.

Por la tarde, el mismo tipo de fallo volvió a reproducirse, provocando retrasos generalizados en toda la red, paradas imprevistas de los convoyes y el desalojo de varias estaciones. Ambas incidencias se produjeron en horas punta, lo que obligó a muchas personas a buscar medios alternativos para desplazarse por la capital vizcaína.

Desde la compañía han confirmado que el servicio ha arrancado con total normalidad este martes, sin que se hayan registrado nuevas incidencias.