Metro Bilbao recupera la normalidad tras las averías que paralizaron ayer el servicio
Metro Bilbao ha recuperado este martes la normalidad en todas sus líneas, después de una jornada de lunes marcada por problemas técnicos que provocaron la suspensión del servicio en distintos tramos y generaron un importante caos entre las personas usuarias.
Las incidencias se repitieron a lo largo del día. Una primera avería registrada a primera hora de la mañana, en una unidad que circulaba entre San Ignacio y Sarriko, obligó a cortar la circulación entre Indautxu y San Ignacio durante casi dos horas, hasta que el servicio se restableció sobre las 10:30.
Por la tarde, el mismo tipo de fallo volvió a reproducirse, provocando retrasos generalizados en toda la red, paradas imprevistas de los convoyes y el desalojo de varias estaciones. Ambas incidencias se produjeron en horas punta, lo que obligó a muchas personas a buscar medios alternativos para desplazarse por la capital vizcaína.
Desde la compañía han confirmado que el servicio ha arrancado con total normalidad este martes, sin que se hayan registrado nuevas incidencias.
Más noticias sobre sociedad
Piden eliminar las pruebas de arrastre de piedra con animales en Leioa
El colectivo ciudadano 'Leioa contra el Maltrato Animal' denuncia además "irregularidades" observadas durante las Asto Probak celebradas el pasado mes de agosto en el municipio, entre ellas "el uso de una piedra de 700 kilos, la utilización de varas para golpear a los burros, y la falta de intervención de los jueces ante signos evidentes de sufrimiento animal".
UNRWA España: "Hay que hablar sobre poner fin a la ocupación en Palestina y esto, lamentablemente, no aparece en este plan"
La directora ejecutiva de UNRWA España Raquel Martí se muestra preocupada por el plan de paz propuesto por EE. UU. "Más que una negociación, parece un ultimátum", ha asegurado en declaraciones a EITB.
Un bypass ha permitido abrir la AP-8 en Deba con un carril en cada sentido
El incendio de un camión, originado en el semirremolque, ha obligado a cerrar la autopista en ese sentido pasadas las 14:00 horas. El tráfico se ha desviado desde Elgoibar por la N-634 mientras trabajaban los bomberos y se han generado retenciones en toda la zona.
Metro Bilbao restablece su servicio tras una tarde caótica
Fuentes de la compañía han informado de que mañana martes el servicio funcionará con normalidad.
Activan una mesa de coordinación para estudiar los "posibles errores" en campamentos tras el caso de Bernedo
La consejera ha reiterado que el Gobierno Vasco no tenía constancia de la queja emitida por la Diputación de Bizkaia en 2019 en referencia al campamento de verano de Bernedo.
Un total de 14 330 personas han participado en las 170 actividades en la 44 edición de los Cursos de Verano de la EHU
La vicerrectora del Campus de Gipuzkoa Juana Goizueta ha considerado que la edición deja "un balance muy positivo" que consolida los cursos estivales de la universidad pública como "foro de debate, reflexión y transmisión de conocimiento sobre las principales preocupación y retos de la sociedad actual". El plazo para presentar propuestas a la edición de 2026 estará abierto del 1 al 30 de noviembre.
Más de 43 000 personas tienen ya cita para vacunarse contra la gripe en la CAV
La campaña de vacunación para los grupos de riesgo y personas más vulnerables ha comenzado de manera oficial hoy en la CAV. Más de 43 000 personas, de los que 20 381 son mayores de 80 años y 2353 son niños, han cogido ya cita para vacunarse contra la gripe en Euskadi. Junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la que previene contra el covid.
Reabren el edificio del Museo de Bellas Artes de 1970 tras su rehabilitación
El Museo de Bellas Artes ha reabierto el edificio de 1970 tras su rehabilitación. La apertura se ha celebrado con una exposición de 50 pinturas de Baselitz, y otras obras emblemáticas. La rehabilitación ha afectado a casi 6.000 metros cuadrados.
El PP pide una comisión de investigación sobre el campamento de Bernedo en el Parlamento Vasco
De Andrés ha criticado la labor de las instituciones vascas y de los partidos políticos ante las denuncias de varias familias.