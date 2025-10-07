Bilboko Metroa betiko moduan ari da gaur
Atzo bi gorabehera teknikok zerbitzua etetea eragin zuten arren, gaur normal antzean dabil Bilboko Mertroa. Zirkulazioa eten behar izan zen hainbat tartetan, eta atzerapen handiak eragin ziren.
Metro Bilbao ohiko martxan dabil gaur, linea guztietan. Atzo, hainbat tartetan zerbitzua etetea eragin zuten eta erabiltzaileen artean anabasa handia eragin zuten arazo teknikoak izan ziren.
Lehen matxura goizean goiz izan zen, San Inazio eta Sarriko arteko tartea egiten ari zen unitate batean, eta, ondorioz, Indautxu eta San Inazio arteko zirkulazioa ia bi orduz eten behar izan zuten, zerbitzua 10:30ak aldera berrezarri zen arte.
Arratsaldean berriz izan zen matxura bera, eta horrek hainbat gorabehera eragin zituen, besteak beste, atzerapenak, konboiak geldialdiaraztea eta hainbat geltoki hustu behar izatea. Gorabehera horiek puntako orduetan gertatu ziren, eta, ondorioz, Metroaren erabiltzaile askok joan-etorriak egiteko alternatibak bilatu behar izan zituzten.
Konpainiak berri eman duenez, zerbitzuak normal ekin dio astearteari, eta ez da bestelako gorabeherarik izan.
Bypass bat ezarri dute AP-8an Deban eta errei bana dago zabalik norantza bakoitzean
Kamioi baten atoiak su hartu du, 14:00ak aldera. Autobidea itxi egin dute eta zirkulazioa N-634 errepidetik bideratu dute, suhiltzaileak lanean ari ziren bitartean. Arratsalde osoan auto-ilarak izan dira inguru guztian.
Metro Bilbaoren zerbitzua bere onera etorri da, egun gorabeheratsu baten ondoren
Gaur goizeko matxuren ostean, Metro Bilbaok gorabeherak izan ditu berriro ere arratsaldean. Iluntzeko 23:00ak inguruan, konpainiak jakinarazi du arazoak konpondu dituztela eta zerbitzua berriro martxan dela.
Koordinazio mahai batek "udalekuen sisteman izandako akatsak" aztertuko ditu, Bernedoko salaketen ondoren
Nerea Melgosa sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez zuela Bizkaiko Foru Aldundiak Bernedoko udalekuari buruz 2019an egindako kexaren berririk.
Guztira, 14.330 pertsonak parte hartu dute EHUren Udako Ikastaroen 44. ekitaldiko 170 jardueretan
Juana Goizueta Gipuzkoako campuseko errektoreordearen ustez, aurtengo ekitaldiak "balantze oso positiboa" utzi du, unibertsitate publikoaren udako ikastaroak "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune" gisa sendotuz. 2026ko ediziorako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 1etik 30era egongo da zabalik.
EAEn, 43.000 pertsonak baino gehiagok hitzordua hartu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko
EAEn, gaur hasi da arrisku-taldeek eta pertsona zaurgarriek txertoa jartzeko kanpaina. 43.000 pertsonak baino gehiagok eskatu dute txertoa jartzeko hitzordua, horietatik 20.381 80 urtetik gorakoak dira, eta 2.353, haurrak. Gripearen txertoarekin batera, arrisku-taldeei covidaren aurkako txertoa jasotzeko aukera ere ematen zaie.
Arte Ederren Bilboko Museoaren 1970eko eraikina ireki dute, birgaiturik
Arte Ederren Bilboko Museoak berriro ireki ditu 1970eko eraikinaren ateak, birgaiturik dagoela, oraingoan. Irekiera ekitaldia Baselitzen 50 margolanen eta beste lan enblematiko batzuen erakusketa batekin ospatu da.
PPk Bernedoko udalekuak ikertzeko batzordea egitea eskatu dio Legebiltzarrari
Erakundeek eta alderdi politikoek salaketen aurrean izandako jokabidea kritikatu du De Andresek.
Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak jakinarazi du astelehenean aterako direla Israeldik etxera bidean, nazionalitate espainiarra duten beste 24 ekintzailerekin batera. Igandean 21 ekintzaile Madrilera iritsi ziren.
Bilboko metro zerbitzua berrezarri dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura batengatik bi orduz etenda egon ostean
San Ignazio eta Sarriko artean zihoan unitate bat matxuratu egin da eta, horren ondorioz, Indautxu eta San Inazio geltokien arteko trenen zirkulazioa ia bi orduz eten egin dute. Gainera, atzerapenak izan dira gainerako trenetan. Metro Bilbaok jakinarazi duenez, pixkanaka ohiko maiztasunak berreskuratzen joango direla.