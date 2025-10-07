GARRAIO PUBLIKOA
Bilboko Metroa betiko moduan ari da gaur

Atzo bi gorabehera teknikok zerbitzua etetea eragin zuten arren, gaur normal antzean dabil Bilboko Mertroa. Zirkulazioa eten behar izan zen hainbat tartetan, eta atzerapen handiak eragin ziren.

Bilboko metro zerbitzua eten dute Indautxu eta San Ignazio artean, matxura baten ondorioz

Gorabeherak metroan, atzo. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Metro Bilbao ohiko martxan dabil gaur, linea guztietan. Atzo, hainbat tartetan zerbitzua etetea eragin zuten eta erabiltzaileen artean anabasa handia eragin zuten arazo teknikoak izan ziren.

Lehen matxura goizean goiz izan zen, San Inazio eta Sarriko arteko tartea egiten ari zen unitate batean, eta, ondorioz, Indautxu eta San Inazio arteko zirkulazioa ia bi orduz eten behar izan zuten, zerbitzua 10:30ak aldera berrezarri zen arte.

Arratsaldean berriz izan zen matxura bera, eta horrek hainbat gorabehera eragin zituen, besteak beste, atzerapenak, konboiak geldialdiaraztea eta hainbat geltoki hustu behar izatea. Gorabehera horiek puntako orduetan gertatu ziren, eta, ondorioz, Metroaren erabiltzaile askok joan-etorriak egiteko alternatibak bilatu behar izan zituzten.

Konpainiak berri eman duenez, zerbitzuak normal ekin dio astearteari, eta ez da bestelako gorabeherarik izan.

 

