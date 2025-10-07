HERRI KIROLAK
Piden eliminar las pruebas de arrastre de piedra con animales en Leioa

El colectivo ciudadano 'Leioa contra el Maltrato Animal' denuncia además "irregularidades" observadas durante las Asto Probak celebradas el pasado mes de agosto en el municipio, entre ellas "el uso de una piedra de 700 kilos, la utilización de varas para golpear a los burros, y la falta de intervención de los jueces ante signos evidentes de sufrimiento animal".
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leioako animalien arraste-probak kentzea eskatu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El colectivo ciudadano 'Leioa contra el Maltrato Animal' ha solicitado a la Federación Vasca de Juegos y Deportes Vascos (Herri Kirolak) la eliminación de las pruebas de arrastre de piedra con animales, como las 'Asto Probak', al considerar que implican "un maltrato físico y psicológico contrario a las normativas actuales de bienestar animal".

En una carta remitida a la Federación, los representantes del colectivo, Rubén Belandia y Lola Azpitarte, denuncian además diversas "irregularidades" observadas durante las Asto Probak celebradas el pasado mes de agosto en Leioa, entre ellas "el uso de una piedra de 700 kilos, la utilización de varas para golpear a los burros, y la falta de intervención de los jueces ante signos evidentes de sufrimiento animal".

Asimismo, advierten de la presencia de menores en un espectáculo "de carácter violento, y de la realización de apuestas con posibles irregularidades, incluso con participación de menores".

El colectivo respalda sus denuncias en informes veterinarios "que evidencian el dolor, estrés y agotamiento que padecen los animales en estas competiciones", y recuerda que la Ley vasca 9/2022 reconoce a los animales como "seres sensibles".

Por ello, pide que las pruebas con animales "sean sustituidas por las de arrastre de piedra con personas (Giza Probak), siguiendo el ejemplo de la Federación Navarra de Herri Kirolak". "No se puede hablar de tradición cuando lo que se perpetúa es el sufrimiento", afirma el colectivo, y aboga por "eliminar el maltrato animal de las costumbres".

'Leioa contra el Maltrato Animal' solicita una reunión con la Federación Vasca de Herri Kirolak para abordar los hechos denunciados y avanzar "hacia la desaparición de estas prácticas".

Leioa Sociedad

18:00 - 20:00
Hace  min.

18:00 - 20:00
Hace  min.

