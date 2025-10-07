Leioako animalia-probak ez egitea eskatu dute
Leioa contra el Maltrato Animal taldeak salatu duenez, abuztuan herrian egindako asto probetan "irregulartasunak" izan ziren; besteak beste, "700 kiloko harria erabili zen, astoak jotzeko makilak erabili ziren, eta epaileek ez zuten esku hartu, animalien sufrimenduaren ageriko zantzuen aurrean".
Leioako animaliekiko tratu txarrik EZ taldeak Euskal Joko eta Kirolen Euskal Federazioari (Herri Kirolak) eskatu dio asto-probak eta gisa horretako harri-probak ez egiteko, "animalien ongizatea zaintzeko egungo araudien aurkako tratu txar fisiko eta psikologikoa" dakartelako.
Federazioari igorritako gutun batean, Ruben Belandia eta Lola Azpitarte kolektiboaren ordezkariek, gainera, abuztuan Leioan izandako asto-probetan ikusitako hainbat "irregulartasun" salatu dituzte, besteak beste, "700 kiloko harria erabili izana, astoak jotzeko makilak erabili izana, eta epaileek esku hartu ez izana animalien sufrimenduaren ageriko zantzuen aurrean".
Halaber, ohartarazi dute adingabeak daudela "indarkeriazko ikuskizun batean, eta balizko irregulartasunak dituzten apustuak egiten direla, adingabeek egin ere".
Kolektiboak salaketa albaitaritza-txostenetan oinarritzen da, "animaliek lehiaketa horietan pairatzen duten mina, estresa eta nekea agerian uzten dutenak", eta 9/2022 Euskal Legeak animaliak "izaki sentikorrak" direla aitortzen duela gogorarazi dute.
Hori dela eta, animaliekin egiten diren proben ordez, "harriarekin eta pertsonekin egiten diren probak (giza probak) jartzeko eskatu du, Nafarroako Herri Kirolen Federazioaren adibideari jarraituz". "Ezin da tradizioaz hitz egin sufrimendua betikotzen denean", adierazi du kolektiboak, eta "animalien kontrako tratu txarrek ohitura" izatearo utz diezaioten adierazi du.
Leioako animaliekiko tratu txarrik EZ ekimenak bilera bat eskatu du Euskadiko Herri Kirol Federazioarekin, salatutako gertaerei heltzeko eta "praktika horiek desagertzeko bidean" aurrera egiteko.
