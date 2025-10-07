Genocidio en Gaza
UNRWA España: "Hay que hablar sobre poner fin a la ocupación en Palestina y esto, lamentablemente, no aparece en este plan"

UNRWA España: "Hay que hablar sobre poner fin a la ocupación y esto, lamentablemente, no aparece en este plan"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Palestinako okupazioaren amaierari buruz hitz egin behar dugu eta hau, zoritxarrez, ez da bake-plan honetan aipatzen"
author image

EITB

Última actualización

La directora ejecutiva de UNRWA España Raquel Martí se muestra preocupada por el plan de paz propuesto por EE. UU. "Más que una negociación, parece un ultimátum", ha asegurado en declaraciones a EITB. 

