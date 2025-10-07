Genozidioa Gazan
"Palestinaren okupazioaren amaierari buruz hitz egin beharko genuke eta hau, zoritxarrez, ez da bake-plan honetan aipatzen"

UNRWA España: "Hay que hablar sobre poner fin a la ocupación y esto, lamentablemente, no aparece en este plan"
Raquel Marti UNRWA erakundeko Espainiako zuzendaria kezkatuta azaldu da AEBek proposatutako bake planarekin. "Negoziazioa baino gehiago, ultimatuma dirudi", deitoratu du EITBri eskainitako adierazpenetan.

