"Palestinaren okupazioaren amaierari buruz hitz egin beharko genuke eta hau, zoritxarrez, ez da bake-plan honetan aipatzen"
Raquel Marti UNRWA erakundeko Espainiako zuzendaria kezkatuta azaldu da AEBek proposatutako bake planarekin. "Negoziazioa baino gehiago, ultimatuma dirudi", deitoratu du EITBri eskainitako adierazpenetan.
Leioako animali-probak ez egitea eskatu dute
'Leioa contra el Maltrato Animal' taldeak salatu duenez, abuztuan herrian egindako Asto Probetan "irregulartasunak" izan ziren; besteak beste, "700 kiloko harria erabili izana, astoak jotzeko makilak erabili izana, eta epaileek esku hartu ez izana animalien sufrimenduaren ageriko zantzuen aurrean".
Bilboko Metroa betiko moduan ari da gaur
Atzo bi gorabehera teknikok zerbitzua etetea eragin zuten arren, gaur normal antzean dabil Bilboko Mertroa. Zirkulazioa eten behar izan zen hainbat tartetan, eta atzerapen handiak eragin ziren.
Bypassa ezarri dute AP-8an, Deban, eta errei bana dago zabalik noranzko bietan
Kamioi baten atoiak su hartu du, 14:00ak aldera. Autobidea itxi egin dute eta zirkulazioa N-634 errepidetik bideratu dute, suhiltzaileak lanean ari ziren bitartean. Arratsaldean auto-ilarak izan dira inguruan.
Metro Bilbaoren zerbitzua bere onera etorri da, egun gorabeheratsu baten ondoren
Gaur goizeko matxuren ostean, Metro Bilbaok gorabeherak izan ditu berriro ere arratsaldean. Iluntzeko 23:00ak inguruan, konpainiak jakinarazi du arazoak konpondu dituztela eta zerbitzua berriro martxan dela.
Koordinazio mahai batek "udalekuen sisteman izandako akatsak" aztertuko ditu, Bernedoko salaketen ondoren
Nerea Melgosa sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez zuela Bizkaiko Foru Aldundiak Bernedoko udalekuari buruz 2019an egindako kexaren berririk.
Guztira, 14.330 pertsonak parte hartu dute EHUren Udako Ikastaroen 44. ekitaldiko 170 jardueretan
Juana Goizueta Gipuzkoako campuseko errektoreordearen ustez, aurtengo ekitaldiak "balantze oso positiboa" utzi du, unibertsitate publikoaren udako ikastaroak "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune" gisa sendotuz. 2026ko ediziorako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 1etik 30era egongo da zabalik.
EAEn, 43.000 pertsonak baino gehiagok hitzordua hartu dute gripearen aurkako txertoa jartzeko
EAEn, gaur hasi da arrisku-taldeek eta pertsona zaurgarriek txertoa jartzeko kanpaina. 43.000 pertsonak baino gehiagok eskatu dute txertoa jartzeko hitzordua, horietatik 20.381 80 urtetik gorakoak dira, eta 2.353, haurrak. Gripearen txertoarekin batera, arrisku-taldeei covidaren aurkako txertoa jasotzeko aukera ere ematen zaie.
Arte Ederren Bilboko Museoaren 1970eko eraikina ireki dute, birgaiturik
Arte Ederren Bilboko Museoak berriro ireki ditu 1970eko eraikinaren ateak, birgaiturik dagoela, oraingoan. Irekiera ekitaldia Baselitzen 50 margolanen eta beste lan enblematiko batzuen erakusketa batekin ospatu da.
PPk Bernedoko udalekuak ikertzeko batzordea egitea eskatu dio Legebiltzarrari
Erakundeek eta alderdi politikoek salaketen aurrean izandako jokabidea kritikatu du De Andresek.