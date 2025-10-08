Absuelta la enfermera que dejó sin vacunar a 400 menores en Santurtzi, al estimar que padece una alteración psicológica
La Audiencia de Bizkaia aplica la eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal y sustituye la pena por medidas de seguridad: tratamiento médico externo e inhabilitación profesional de siete años, además de una indemnización de 20 000 euros al servicio vasco de salud.
La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a la enfermera del centro de salud de Kabiezes (Santurtzi-Bizkaia) juzgada por simular la vacunación de cientos de menores, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica.
En la sentencia hecha pública hoy, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias.
Además, también fija que la acusada indemnice a Osakidetza con 20 000 euros por los gastos que supuso para el Servicio Vasco de Salud volver a inocular a los menores.
De esta forma, el fallo judicial, establece que la enfermera queda absuelta de los delitos continuados de daños y falsedad documental, aunque se le imponen medidas de seguridad en lugar de pena de prisión. Entre ellas, el sometimiento a tratamiento médico externo pautado por un especialista en psiquiatría y la inhabilitación para ejercer en profesiones sanitarias durante un periodo de dos años por el delito de daños y cinco años por el de falsedad documental.
Asimismo, la sentencia obliga a la acusada a indemnizar a Osakidetza con 20 000 euros por los perjuicios ocasionados. Las costas procesales se declaran de oficio, y contra el fallo cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un plazo de diez días hábiles.
La resolución, firmada por los magistrados Alfonso González-Guija Jiménez, Reyes Goenaga Olaizola, Jesús Agustín Pueyo Rodero y María Reyes San Emeterio Peña, pone fin a un proceso que comenzó tras detectarse, en 2021, irregularidades en los registros de vacunación infantil del ambulatorio de Kabiezes, donde la enfermera trabajaba.
El tribunal ha tenido en cuenta los informes forenses que acreditan un trastorno delirante persistente, lo que habría afectado gravemente a su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.
Más noticias sobre sociedad
Zupiria confirma 17 denuncias contra el campamento de Bernedo
El consejero de Seguridad ha afirmado que hay alguna denuncia relacionada con una posible agresión sexual, pero que la mayoría están relacionadas con posibles delitos de coacciones y exhibicionismo.
Un accidente múltiple en la A-8 causa retenciones en la recta de Max Center sentido Irun
Varios vehículos se han visto implicados en un accidente en el kilómetro 124 de la A-8 (BI-10), en la recta del Max Center. El carril izquierdo permanece cerrado y se registran largas retenciones en sentido Irun.
Cuatro víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en Madrid
El derrumbe se produjo en el forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas en el centro de Madrid.
“Los pedófilos aprovechan los diseños de estos videojuegos online para engañar a menores de edad”
Los pediatras han lanzado la voz de alarma sobre el uso de videojuegos online como Roblox. Y es que las consultas han aumentado por trastornos en menores derivados del uso de este sistema de juegos en línea. Telmo Lazkano, experto en salud digital, cuenta cómo funcionan este tipo de videojuegos y qué consecuencias tiene.
¿Qué hacer si nuestros hijos e hijas juegan a videojuegos online?
Los videojuegos en línea a menudo implican chatear con extraños, lo que puede conllevar riesgos como acoso o exposición a conductas dañinas. Telmo Lazkano, experto en educación y salud digital, explica qué se debe hacer si mi hijo o hija juega a este tipo de videojuegos.
LAB y Steilas amplían a toda la jornada la huelga por Palestina en Educación prevista para el próximo día 15
Esta convocatoria incluye a todos los colectivos que se dedican a la Educación, desde las escuelas infantiles hasta la universidad.
Comienza el juicio contra los siete procesados por ayudar a inmigrantes a entrar en Lapurdi
Decenas de personas han apoyado a los encausados al inicio de la sesión. Además, alrededor de 5.000 personas se han autoinculpado en la causa, gracias a la campaña ‘J’accuse’.
Varios desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio del centro de Madrid, en el que, de momento, se ha atendido a tres obreros, un grave y dos de carácter leve. El derrumbe se ha producido pasadas las 13:00 horas y un edificio aledaño ha tenido que ser desalojado.
Los ciudadanos podrán elegir el nombre del servicio de cercanías en Euskadi
Se podrá participar a través de Irekia y las opciones son 'Besaide', 'Lottu' y 'Lurbil'.