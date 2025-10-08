Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaiko Auzitegia

Absolbitu egin dute Santurtzin 400 adingabe txertorik gabe utzi zituen erizaina, asaldura psikologikoa duela iritzita

Bizkaiko Auzitegiak zigorraren ordez segurtasun-neurriak ezarri dizkio: kanpoko tratamendu medikoa eta zazpi urtera arteko desgaikuntza profesionala, baita 20.000 euroko kalte-ordaina ere Euskal Osasun Zerbitzuari.

BILBAO, 15/09/2025.- Un momento del juicio que se sigue contra una enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi (Bizkaia), que simulaba vacunar a los niños, pero que en realidad no lo hacía, este lunes. EFE/Jon Garai
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Auzitegiak absolbitu egin du Santurtziko erizaina, udalerriko osasun zentroan haurren immunizazio kanpainan 400 adingabe inguru txertorik gabe utzi izana leporatuta.

EITBk jakin ahal izan duenez, auzitegiak frogatutzat jo du akusatuak asaldura psikiko baten eraginpean jardun zuela, eta horrek erantzukizun penaletik salbuesten duela, Zigor Kodearen 20.1 artikuluko salbuesle osoa aplikatuta.

Epaitza judizialak zehazten du erizaina absolbituta geratzen dela kalte eta faltsutze dokumentalen delitu jarraituetatik, nahiz eta segurtasun neurriak ezartzen zaizkion kartzela zigorraren ordez. Besteak beste, psikiatriako espezialista batek agindutako kanpoko tratamendu medikoa jasotzea, eta osasun arloko lanbideetan aritzeko bi urteko gaitasungabetzea kalte-delituagatik eta bost urtekoa dokumentuak faltsutzeagatik.

Era berean, epaiak Osakidetzari eragindako kalteengatik 20.000 euroko kalte-ordaina ematera behartzen du akusatua. Prozesuko kostuak ofizioz deklaratzen dira, eta epaitzaren aurka apelazio-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Zibileko eta Zigor Arloko Salan, hamar egun balioduneko epean.

Alfonso Gonzalez-Guija Jimenez, Reyes Goenaga Olaizola, Jesus Agustin Pueyo Rodero eta Maria Reyes San Emeterio Peña magistratuek sinatu dute ebazpena, eta amaiera ematen dio 2021ean Kabiezesko anbulatorioko haurren txertaketa-erregistroetan irregulartasunak aurkitu ondoren hasi zen prozesuari.

Epaitegiak kontuan hartu ditu eldarnio-nahasmendu iraunkorra frogatzen duten auzitegiko txostenak, eta horrek eragin larria izango zukeen bere ekintzen ez-zilegitasuna ulertzeko gaitasunean.

Santurtzi Osakidetza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu