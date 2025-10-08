Gipuzkoa
La réplica de la nao Santa María llega a San Sebastián

Nao Santa Maria en Donostia-San Sebastián
18:00 - 20:00
La nao Santa María en San Sebastián. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Santa Maria ontziaren erreplika Donostiara iritsi da

La nao podrá visitarse entre los días 8 y 19 de octubre, de 10:00 a 19:30 horas. Se trata de un barco de 200 toneladas, con 28,30 metros de eslora máxima, 7,96 metros de manga, y 3,49 metros de puntal. La altura del palo mayor es de casi 25 metros desde la línea de flotación hasta la parte más alta.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

