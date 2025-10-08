'Santa Maria' ontziaren erreplika Donostiara iritsi da
Ontzia urriaren 8tik 19ra bitartean bisitatu ahal izango da, 10:00etatik 19:30era. 200 tonako itsasontzia da, 28,30 metroko luzera, 7,96 metroko zabalera eta 3,49 metroko puntala dituena. Makila nagusiaren altuera ia 25 metrokoa da, flotazio-marratik goialderaino.
Bilboko metroaren energia, Bilbobusen elikagarri
Bilbobuseko autobus elektrikoak Bilboko metroaren energiaz baliatzen dira gauean kargatzeko. Bilboko metroaren potentzia Bilbobuseko kotxetegietara eramaten dute, hurbilen dagoen azpiestaziorainoko konexio baten bidez, eta energia 14 karga-puntutan banatzen da. Proeiktuari esker, orain arte, 426 tona CO2 aurreztu dira.
Dagoeneko 17 dira Bernedoko udalekuaren kontra aurkeztutako salaketak, Zupiriaren arabera
Segurtasun sailburuak azaldu duenez, gehienak exhibizionismo eta derrigortze delituekin lotutakoak dira, baina badago sexu-erasoekin zerikusia eduki lezakeen salaketaren bat.
Absolbitu egin dute Santurtzin 400 adingabe txertorik gabe utzi zituen erizaina, asaldura psikologikoa duela iritzita
Bizkaiko Auzitegiak zigorraren ordez segurtasun-neurriak ezarri dizkio: kanpoko tratamendu medikoa eta erizaintzan lan egitea debekatzea, eta 20.000 euroko kalte-ordaina ordaindu beharko dio Osakidetzari.
Istripua izan da A-8an, eta Max Center parean auto-ilarak eratu dira, Irunerako noranzkoan
Hainbat ibilgailuk talka egin dute A-8 autobideko 124. kilometroan (BI-10), Max Center parean. Ezkerreko erreia itxita dago eta auto-ilara luzeak daude Irunerako noranzkoan.
Lau hildako Madrilen, eraikin bat behera etorrita
Madrilgo erdigunean lau izarreko hotel egiteko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatuan erori zen.
“Online bideojoko hauen diseinua baliatuz, pedofiloek haurrak hurbiltzea lortzen dute”
Pediatrek ohartarazi dute hainbat bideojoko haur eta nerabeentzako arriskutsuak direla; online jolastekoak, batik bat. Ezagunena Roblox da, munduan 380 milioi erabiltzaile baino gehiago baititu. Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean adituak horrelako plataformek nola funtzionatzen duten kontatu du.
Arreta non jarri, seme-alabak online bideojokoetan ibiltzen badira?
Online bideojokoek hainbat arrisku dakartzate, sareekin eta Internetekin lotura duen heinean. Horren aurrean gurasoek arreta non jarri behar duten azaldu du Telmo Lazkano hezkuntzan eta haurren osasun digitalean adituak. Besteak beste, adierazi du jokalari bat baino gehiagorentzako jokoetan jarri behar dela fokua, eta txatak dituztenetan bereziki.
LABek eta Steilasek egun osora zabaldu dute Hezkuntzan urriaren 15ean Palestinaren alde egitekoa den greba
Hezkuntza sektorean diharduten langile guztiak daude grebara deituta, haur-eskoletatik hasi eta unibertsitateraino.
Hasi da Korrikaren egunean etorkinei Lapurdira sartzen laguntzeagatik auziperatutako zazpi lagunen aurkako epaiketa
Ehunka lagunen babesa jaso dute epaiketaren hasieran. Horrez gainera, 'J’accuse' kanpainari esker, 5.000 lagun inguruk delituaren errua bere gain hartu dute.