'Santa Maria' ontziaren erreplika Donostiara iritsi da

Nao Santa Maria en Donostia-San Sebastián
18:00 - 20:00

'Santa Maria' itsasontzia, Donostian. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Ontzia urriaren 8tik 19ra bitartean bisitatu ahal izango da, 10:00etatik 19:30era. 200 tonako itsasontzia da, 28,30 metroko luzera, 7,96 metroko zabalera eta 3,49 metroko puntala dituena. Makila nagusiaren altuera ia 25 metrokoa da, flotazio-marratik goialderaino.

